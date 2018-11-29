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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2118211921202121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 133
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:52

  Ivanhoe написав:Сегодня в tas2u вижу что на ощадном ставка стала 12.5%
Подскажите на всякий случай, там за каждый день проценты капают, или как на викенде - на минимальную сумму за месяц?

Но, если нажать на ссылку, высвечивается 10.
Хорошо, если вправду подняли, а не ошибка.
Проценты капают нормально, каждый день и в выписке все видно. Но, на сумму, превышающую 100 uah/usd/eur.
Так раньше было, а что меняется в связи с этими 12,5 - будем смотреть.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:54

  v57 написав:12.5% ответ пумбу?

Скорее Конкордушке. Что бы долго не думать, где хранить мелочишку после 21-го декабря.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:08

TASCOMBANK, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:09

  clientage написав:TASCOMBANK, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется :(

При попытке открыть новый депо, и ТАС24, и в 2У - рисует 10% макс.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:14

в моб т24 горит 10, в тас2ю 12.5
скорее ошибка тас2ю :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня моб. Тас2ю лег)
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:22

  v57 написав:в моб т24 горит 10, в тас2ю 12.5
скорее ошибка тас2ю :)

Надеюсь, это не ошибка, а поднятие процентов в процессе.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:27

wig, рассинхрон :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

через тас2u есть ограничение на пополнение мобилки ?
Думаю пополнить всей семье на год вперед, пока кишмиш))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:40

Hack-Stock
Ну на 10000+ грн пополняет))
Surz
 
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