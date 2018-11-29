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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:52
Ivanhoe написав:
Сегодня в tas2u вижу что на ощадном ставка стала 12.5%
Подскажите на всякий случай, там за каждый день проценты капают, или как на викенде - на минимальную сумму за месяц?
Но, если нажать на ссылку, высвечивается 10.
Хорошо, если вправду подняли, а не ошибка.
Проценты капают нормально, каждый день и в выписке все видно. Но, на сумму, превышающую 100 uah/usd/eur.
Так раньше было, а что меняется в связи с этими 12,5 - будем смотреть.
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wig
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:54
v57 написав:
12.5% ответ пумбу?
Скорее Конкордушке. Что бы долго не думать, где хранить мелочишку после 21-го декабря.
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wig
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:08
TASCOMBANK
, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:09
clientage написав:TASCOMBANK
, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется
При попытке открыть новый депо, и ТАС24, и в 2У - рисует 10% макс.
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wig
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:14
в моб т24 горит 10, в тас2ю 12.5
скорее ошибка тас2ю
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v57
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:16
У меня моб. Тас2ю лег)
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Surz
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:22
v57 написав:
в моб т24 горит 10, в тас2ю 12.5
скорее ошибка тас2ю
Надеюсь, это не ошибка, а поднятие процентов в процессе.
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wig
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:27
wig
, рассинхрон
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:39
через тас2u есть ограничение на пополнение мобилки ?
Думаю пополнить всей семье на год вперед, пока кишмиш))
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:40
Hack-Stock
Ну на 10000+ грн пополняет))
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Surz
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