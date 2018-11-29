ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.
КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор). Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?
Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.
HackStock написав:а как кишмиш по вике начисляется? В конце месяца?
Начисляется в момент транзакции, а общая сумма выплачивается в последний рабочий день месяца. Сегодня уже началась выплата.
sauvignon написав:КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор). Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?
Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.
Шо за ересь? Конечно же можно погасить, зайти в кредиты, выбрать погашение вики, и с какой карты - выбрать этот дебетный счёт вики