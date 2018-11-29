RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2120212121222123>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:12

  2XL написав:
sauvignon написав:
  ВАМ написав:Привет всем. Подскажите пожалуйста как начисляется кб на вике, где его можно увидеть и как скинуть на карту. Интересует не проценты начислений а механизм.

КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор).
Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?

Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.
  HackStock написав:а как кишмиш по вике начисляется? В конце месяца?

Начисляется в момент транзакции, а общая сумма выплачивается в последний рабочий день месяца. Сегодня уже началась выплата.
sauvignon
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sauvignon написав:Начисляется в момент транзакции, а общая сумма выплачивается в последний рабочий день месяца. Сегодня уже началась выплата.


выплачивается автоматом? не надо руками переводить как с Б5?
HackStock
 
Повідомлень: 113
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:21

  sauvignon написав:
  2XL написав:
sauvignon написав:КБ по Вике самостоятельно увидеть нельзя, узнать его можно в лучшем случае звонком на горячую линию (если попадётся толковый оператор).
Механизм начисления: автоматическая выплата на гривневый счёт Вики в последний рабочий день месяца, как правило, около 12-13 часов.
С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?

Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.

Шо за ересь?
Конечно же можно погасить, зайти в кредиты, выбрать погашение вики, и с какой карты - выбрать этот дебетный счёт вики
Stringer
 
Повідомлень: 8523
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:22

  HackStock написав:
  sauvignon написав:Начисляется в момент транзакции, а общая сумма выплачивается в последний рабочий день месяца. Сегодня уже началась выплата.


выплачивается автоматом? не надо руками переводить как с Б5?

Да
Stringer
 
Повідомлень: 8523
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:24

  Stringer написав:
  sauvignon написав:
  2XL написав:С этого счета напрямую погасить кредитную задолженность возможно?

Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.

Шо за ересь?
Конечно же можно погасить, зайти в кредиты, выбрать погашение вики, и с какой карты - выбрать этот дебетный счёт вики

Мы, наверное, имеем ввиду два разных счёта.
Напрямую с бонусного счёта Викенда погасить кредитную задолженность нельзя.
Но погасить задолженность с дебетного счёта Вики (как и с любого другого) можно.

  HackStock написав:
  sauvignon написав:Начисляется в момент транзакции, а общая сумма выплачивается в последний рабочий день месяца. Сегодня уже началась выплата.

выплачивается автоматом? не надо руками переводить как с Б5?

Автоматически.
sauvignon
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26

  Hack-Stock написав:
  Surz написав:Hack-Stock
Ну на 10000+ грн пополняет))

смарт-гроши?)) :mrgreen:

до 3 декабря :)
v57
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 14.03.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:27

  sauvignon написав:
  Stringer написав:
  sauvignon написав:Нет, нельзя, он технологически устроен не так, как бонусный счёт по Б5.

Шо за ересь?
Конечно же можно погасить, зайти в кредиты, выбрать погашение вики, и с какой карты - выбрать этот дебетный счёт вики

Мы, наверное, имеем ввиду два разных счёта.
Напрямую с бонусного счёта Викенда погасить кредитную задолженность нельзя.
Но погасить задолженность с дебетного счёта Вики (как и с любого другого) можно.

Так кешбек по вике и выплачивается на дебетный счёт вики :mrgreen: "Семен Семныч!"
Stringer
 
Повідомлень: 8523
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  Surz написав:Так вон же распечатка из отделенния: от 100 до 500к - 12.5

Если стать вверх ногами, видно что и свыше 500 - 12,5%.
И по баксику 2, или так и было?
Пришёл домой и перевернул.
Открывать картинку в новой вкладке.
Зображення
lel
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 10.12.13
Подякував: 846 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по гривне от 100 а не от 500
..по баксу было 0,01...подняли выходит )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6972
З нами з: 15.08.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:48

  v57 написав:
  Hack-Stock написав:
  Surz написав:Hack-Stock
Ну на 10000+ грн пополняет))

смарт-гроши?)) :mrgreen:

до 3 декабря :)

1% комиса учитывая кешбек 5% всё равно интересно)
HackStock
 
Повідомлень: 113
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2120212121222123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, la9, lel, stryzhko, Surz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64264)
30.11.2018 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.