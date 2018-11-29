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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:33
Amid написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день.
С 30.11.2018 (то есть, сегодня) процент по Сберегательному счету будет поднят для всех Клиентов до 12,5% в гривне, до 2% в долларах и 1% в евро.
Воистину, Соломоново решение!
Теперь будем юзать по полной
Активніше заливаємо, панове, бо на кешбеки не вистачає (досі чекаю по WC).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:35
P22 написав: TASCOMBANK написав: P22 написав:
Подскажите новичку: на форуме есть официальный представитель ТАСКомбанка, какой его ник? Спасибо за ответ.
Добрый день, P22.
Если у Вас возникают вопросы, будем рады Вам помочь.
Так же, можете обращаться в личных сообщениях.
С удовольствием, как только появится у новичка возможность писать в "Личные сообщения"
P22, в таком случае, напишите нам Ваши вопросы на официальный электронный адрес Банка info@tascombank.com.ua
Спасибо.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:36
klug написав: Amid написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день.
С 30.11.2018 (то есть, сегодня) процент по Сберегательному счету будет поднят для всех Клиентов до 12,5% в гривне, до 2% в долларах и 1% в евро.
Воистину, Соломоново решение!
Теперь будем юзать по полной
Активніше заливаємо, панове, бо на кешбеки не вистачає (досі чекаю по WC).
та после 17:00 будет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:39
Добрий день.
У відділенні накосячили і випустили мені акційну Weekend без кредитного ліміту.
Підкажіть, будь-ласка, це вже назавжди, чи можна ще якось отримати ліміт?
У відділенні кажуть - тільки через перевипуск карти, однак це вже буде не безкоштовно.
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Bobb
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:44
sauvignon написав:
Сегодня уже началась выплата.
Да? До сих пор ничего нет, наверное впервые так долго
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46
-rx- написав:TASCOMBANK
, как поменять имя на карте латиницей, чтобы было как в загранпаспорте? В тас2ю и тас24 не нашел такого пункта (и там и там написано неправильно). В заявке в отделении исправляли согласно паспорту (выпускал Б5 миттеву), но в системе по прежнему фигурирую с 3 ошибками в написании (наверное какой-то другой человек, а не я
). По телефону в прошлый раз (при попытке выпустить вику) сказали, что изменить не могут - только в отделении.
Добрый день, -rx-.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные. Постараемся исправить.
Спасибо.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:55
Bobb написав:
Добрий день.
У відділенні накосячили і випустили мені акційну Weekend без кредитного ліміту.
Підкажіть, будь-ласка, це вже назавжди, чи можна ще якось отримати ліміт?
У відділенні кажуть - тільки через перевипуск карти, однак це вже буде не безкоштовно.
Доброго дня, Bobb.
Для того щоб змінити кредитний ліміт по Weekend Card необхідно закрити вже існуючий рахунок. Та відкрити новий рахунок з новим кредитнім лімітом.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:07
TASCOMBANK написав:
Для того щоб змінити кредитний ліміт по Weekend Card необхідно закрити вже існуючий рахунок. Та відкрити новий рахунок з новим кредитнім лімітом.
Дякую. Можу я отримати чітке підтвердження, що це ЄДИНИЙ спосіб? (шкода втрачати карту, яку було випущено по акції)
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:24
curiousobro
Тот который в пятой цифре на 1 меньше чем в ощадном и в последней цифре на 1 больше.
Раньше назывался поточный, сейчас называется карточный
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alex77
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:36
-rx- написав:
В тас2ю или тас24 нет возможности, как в приват24, добавить карту чужого банка и с нее пополнить свой счет?
Кидать лучше сразу на ощадный, а с него уже по карточным распределять?
В тас2ю додати карту можна і поповнювати ощадний(з ПБ буде з комісом), а з нього вже кідать на В5/Віку/Платівку
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KVV
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