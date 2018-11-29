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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, когда отобразится в разделе Депозиты открытый сберегательный счет?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:47

У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:50

шото пошло не так

  alex77 написав:curiousobro
Тот который в пятой цифре на 1 меньше чем в ощадном и в последней цифре на 1 больше.
Раньше назывался поточный, сейчас называется карточный

Гм. Он у меня и щас называется Поточний :)
А вот "карточный" по умолчанию называется картсчет у Б5 или Платівки
У Виики дебетный называется "мультивалютный карточный" ...
И циферки там савсэм непричем, лучше дайте нормальные имена своим счетам
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59

  Vorlon написав:У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?

Как минимум еще на двух тож ее нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59

  Vorlon написав:У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?

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ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:11

  klug написав:
  Vorlon написав:У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?

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ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.


Уже зашел.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:19

  Алексей77 написав:Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?



На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:25

  curiousobro написав:
  klug написав:
  Vorlon написав:У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?

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ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.


Уже зашел.

У мене немає ні по WC, ні замовленого з учора по В5.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:38

По WE пока нет кешбэка...
AlexSV
 
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