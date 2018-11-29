ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:40
Подскажите, когда отобразится в разделе Депозиты открытый сберегательный счет?
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Алексей77
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:47
У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
Vorlon
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:50
alex77 написав: curiousobro
Тот который в пятой цифре на 1 меньше чем в ощадном и в последней цифре на 1 больше.
Раньше назывался поточный, сейчас называется карточный
Гм. Он у меня и щас называется Поточний
А вот "карточный" по умолчанию называется картсчет у Б5 или Платівки
У Виики дебетный называется "мультивалютный карточный" ...
И циферки там савсэм непричем, лучше дайте нормальные имена своим счетам
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59
Vorlon написав:
У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
Как минимум еще на двух тож ее нет.
guntherhouse777
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:59
Vorlon написав:
У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:11
klug написав: Vorlon написав:
У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.
Уже зашел.
curiousobro
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:14
Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
Повідомлень: 1386
З нами з: 04.12.09
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:19
Алексей77 написав:
Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?
На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%
TASCOMBANK
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:25
curiousobro написав: klug написав: Vorlon написав:
У одного меня кэшбека по WC нет до сих пор?
ТАСька, віддай гроші. Мені ще Моню гасити.
Уже зашел.
У мене немає ні по WC, ні замовленого з учора по В5.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:38
По WE пока нет кешбэка...
AlexSV
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