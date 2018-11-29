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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:39
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Заказанные вчера бонусы по Б5 пришли.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По WC вже є.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В TAS2U первый пуш пришёл
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:50
Таке враження, ніби вони руками кожному нараховують. В5 прийшли, WC - досі немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Поставил на вывод кишмиш с Б5 и он сразу пришел. Это из-за последнего дня месяца или еще одно покращення за сегодня?
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