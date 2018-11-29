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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Заказанные вчера бонусы по Б5 пришли.
lel
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 10.12.13
Подякував: 848 раз.
Подякували: 199 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

AlexSV написав:По WE пока нет кешбэка...
По WC вже є.
Zochan
 
Повідомлень: 183
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В TAS2U первый пуш пришёл
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Faceless
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Повідомлень: 22769
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:50

  Zochan написав:
AlexSV написав:По WE пока нет кешбэка...
По WC вже є.

Таке враження, ніби вони руками кожному нараховують. В5 прийшли, WC - досі немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 18.08.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Поставил на вывод кишмиш с Б5 и он сразу пришел. Это из-за последнего дня месяца или еще одно покращення за сегодня?
Surz
 
Повідомлень: 56
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:первый пуш пришёл


Дякую, сегодня тоже заметил, что "12,5%" уже светится.
Перекачиваю с Ощада в ТАС бабло то приметил.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2608
З нами з: 23.11.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:39

  Faceless написав:В TAS2U первый пуш пришёл
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А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.
ramaz
 
Повідомлень: 153
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ramaz написав:А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.

Для ТАС2Ю регламентів ніде немає. Складається враження, що на Ощадний заходить 24/7 без побічний ефектів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 18.08.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 362 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:54

Нету КБ по Вике.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3706
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ramaz написав:А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.

Вроде как 24/7. Магия
Faceless
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Повідомлень: 22769
З нами з: 24.01.12
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