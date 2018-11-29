|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:39
Заказанные вчера бонусы по Б5 пришли.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1828
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 848 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:42
AlexSV написав:По WE пока нет кешбэка...
По WC вже є.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:43
В TAS2U первый пуш пришёл
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22769
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:50
Zochan написав:
AlexSV написав:По WE пока нет кешбэка...
По WC вже є.
Таке враження, ніби вони руками кожному нараховують. В5 прийшли, WC - досі немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:57
Поставил на вывод кишмиш с Б5 и он сразу пришел. Это из-за последнего дня месяца или еще одно покращення за сегодня?
-
Surz
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 28.09.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:20
Faceless написав:
первый пуш пришёл
Дякую, сегодня тоже заметил, что "12,5%" уже светится.
Перекачиваю с Ощада в ТАС бабло то приметил.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2608
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:39
Faceless написав:
В TAS2U первый пуш пришёл
А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:46
ramaz написав:
А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.
Для ТАС2Ю регламентів ніде немає. Складається враження, що на Ощадний заходить 24/7 без побічний ефектів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:54
Нету КБ по Вике.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3706
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:04
ramaz написав:
А до которого часа через ТАС2Ю можно закинуть деньги с карты другого банка чтобы сегодняшним днем на Ощадный зачислили? Вроде было в ветке, но не могу найти. Можно в личку.
Вроде как 24/7. Магия
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22769
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|