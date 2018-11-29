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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:14
TASCOMBANK написав: Алексей77 написав:
Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?
На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%
Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:17
guntherhouse777 написав:
Нету КБ по Вике.
ТАСька каже, що має право тупити до 22:00. У калькуляторі сіла батарейка - рахують у стовпчик.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:17
TASCOMBANK написав: clientage написав:TASCOMBANK
, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется
Добрый день.
С 30.11.2018 (то есть, сегодня) процент по Сберегательному счету будет поднят для всех Клиентов до 12,5% в гривне, до 2% в долларах и 1% в евро.
Вот ваш банк всегда неуспевает подогнать ложку к обеду... только позавчера открыл трехмесячный у аллы, а сделали бы чуть раньше, так бы вам бабло перегнал
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:18
Stringer написав: TASCOMBANK написав: Алексей77 написав:
Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?
На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%
Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?
Нее, у меня уже в старом нарисовало 12,5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:26
clientage написав: Stringer написав: TASCOMBANK написав:
На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%
Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?
Нее, у меня уже в старом нарисовало 12,5%
Та я уже понял, что новый открывать не нужно, но у меня до сих пор рисует 10...
И по свежей вике нет бонусов до сих пор
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:48
Шановний
TASCOMBANK написав:
Для того щоб змінити кредитний ліміт по Weekend Card необхідно закрити вже існуючий рахунок. Та відкрити новий рахунок з новим кредитнім лімітом.
Передайте своїм маркетологам, що така процедура є безглуздою та не сприяє лояльності клієнтів!!!
Як і затримка з виплатою кешбеку по Віці!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:17
klug написав: guntherhouse777 написав:
Нету КБ по Вике.
ТАСька каже, що має право тупити до 22:00. У калькуляторі сіла батарейка - рахують у стовпчик.
Мне тогда жалко людей-в этот холодный последний день осени они допоздна на работе.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:42
Stringer написав:
И по свежей вике нет бонусов до сих пор
Вам одразу оформлювати рахунки як 2620 чи був переїзд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:47
klug написав: Stringer написав:
И по свежей вике нет бонусов до сих пор
Вам одразу оформлювати рахунки як 2620 чи був переїзд?
Непонятно, щас точно 2620 - покупка 24 в субботу, списание 27, Операція купівлі в торгово-сервісній мережі 1230579/S0215664 LC, кешбека нет
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 30 лис, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51
ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???
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