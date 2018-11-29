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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2125212621272128>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:14

  TASCOMBANK написав:
  Алексей77 написав:Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?



На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%

Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:17

  guntherhouse777 написав:Нету КБ по Вике.

ТАСька каже, що має право тупити до 22:00. У калькуляторі сіла батарейка - рахують у стовпчик.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:17

  TASCOMBANK написав:
  clientage написав:TASCOMBANK, так а по ранее открытым Сберам када ставку подымут до 12.5%?
Или переоткрываться? Тада плохо, шо шаблоны в чужих ИБ выверять/менять прийдется :(



Добрый день.
С 30.11.2018 (то есть, сегодня) процент по Сберегательному счету будет поднят для всех Клиентов до 12,5% в гривне, до 2% в долларах и 1% в евро.

Вот ваш банк всегда неуспевает подогнать ложку к обеду... только позавчера открыл трехмесячный у аллы, а сделали бы чуть раньше, так бы вам бабло перегнал
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:18

  Stringer написав:
  TASCOMBANK написав:
  Алексей77 написав:Открыл Ощадный, хитро пишет ставка до 2%. Это сколько по факту?



На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%

Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?

Нее, у меня уже в старом нарисовало 12,5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:26

  clientage написав:
  Stringer написав:
  TASCOMBANK написав:

На сумму до 100 долларов процентная ставка 0,01%
На сумму от 100,01 долларов и более - ставка 2%

Так я не понял, по старым как было так и останется? Надо новые открывать?

Нее, у меня уже в старом нарисовало 12,5%

Та я уже понял, что новый открывать не нужно, но у меня до сих пор рисует 10...
И по свежей вике нет бонусов до сих пор :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шановний
  TASCOMBANK написав:Для того щоб змінити кредитний ліміт по Weekend Card необхідно закрити вже існуючий рахунок. Та відкрити новий рахунок з новим кредитнім лімітом.


Передайте своїм маркетологам, що така процедура є безглуздою та не сприяє лояльності клієнтів!!!
Як і затримка з виплатою кешбеку по Віці!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:17

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Нету КБ по Вике.

ТАСька каже, що має право тупити до 22:00. У калькуляторі сіла батарейка - рахують у стовпчик.

Мне тогда жалко людей-в этот холодный последний день осени они допоздна на работе.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:42

  Stringer написав:И по свежей вике нет бонусов до сих пор

Вам одразу оформлювати рахунки як 2620 чи був переїзд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:47

  klug написав:
  Stringer написав:И по свежей вике нет бонусов до сих пор

Вам одразу оформлювати рахунки як 2620 чи був переїзд?

Непонятно, щас точно 2620 - покупка 24 в субботу, списание 27, Операція купівлі в торгово-сервісній мережі 1230579/S0215664 LC, кешбека нет :cry:
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 30 лис, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???
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