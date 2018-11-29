RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2125212621272128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:08

  -VICTOR- написав:ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???

Для тех кто в танке (Вику одобрили, но еще не выдали) поясните пожалуйста...
ukrprom2014
 
Повідомлень: 293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:16

  -VICTOR- написав:ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???

Какую еще абонку?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 14.10.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:Какую еще абонку?
365 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14031
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20

Мне по викенду (без кредлимита), кешбек зачислили в 13 часов.
demichh
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 09.12.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21

  ukrprom2014 написав:
  -VICTOR- написав:ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???

Для тех кто в танке (Вику одобрили, но еще не выдали) поясните пожалуйста...

Вам поки можна розслабитись. 10:1 що там студенти не можуть не можуть комп'ютер з літер на цифри переключити.
  Ferlakur написав:Какую еще абонку?

Очевидно, що абонплату за наступний рік користування, згідно тарифів. Вам теж поки можна розслабитись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 18.08.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2125212621272128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Ferlakur, klug, melkh, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.