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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:08
-VICTOR- написав:
ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???
Для тех кто в танке (Вику одобрили, но еще не выдали) поясните пожалуйста...
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:16
-VICTOR- написав:
ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???
Какую еще абонку?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20
Ferlakur написав:
Какую еще абонку?
365 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:20
Мне по викенду (без кредлимита), кешбек зачислили в 13 часов.
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demichh
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21
ukrprom2014 написав: -VICTOR- написав:
ну похоже нас кинули по Вике (....завтра 1 число , насчитают кешбек с опозданием и снимут абонку ...карту нужно закрывать лимита в прошлом году не дали на нее... ну вот как такое назвать ???
Для тех кто в танке (Вику одобрили, но еще не выдали) поясните пожалуйста...
Вам поки можна розслабитись. 10:1 що там студенти не можуть не можуть комп'ютер з літер на цифри переключити.
Ferlakur написав:
Какую еще абонку?
Очевидно, що абонплату за наступний рік користування, згідно тарифів. Вам теж поки можна розслабитись.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:26
demichh написав:
Мне по викенду (без кредлимита), кешбек зачислили в 13 часов.
Невже вони лише грудневих клієнтів у заручники взяли?
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:27
А какая связь между абонкой и опозданием в начислении кэшбека?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:35
Ferlakur написав:
А какая связь между абонкой и опозданием в начислении кэшбека?
У грудні у тих клієнтів, які оформили картку у грудні минулого року, вона заблокується і не дасть вивести кишмиш до внесення повної абонплати за наступний період.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:58
klug написав: Ferlakur написав:
А какая связь между абонкой и опозданием в начислении кэшбека?
У грудні картка заблокується і не дасть вивести кишмиш до внесення повної абонплати за наступний період.
У меня кешбек по Вике до сих пор не начислен, деньги на оплату ежегодной абонплаты на счету присутствуют (собственные, не кредитные)
Востаннє редагувалось AlexSV
в П'ят 30 лис, 2018 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:05
По Б-5 тоже не видно бонусов. Обычно начисляют в 21-10 - 21-30
Может ошибся с пополнениями и появились свои? Или глюк конца месяца.
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