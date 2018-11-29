Уже 22-00 есть?
КБ по Вике нет.
Нарушение?
Или простим?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:56
Товарищи, сколько дает банк безработному сразу кред. лимита?
если в других банках по 30к есть. с 2014 года
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Шо таке, видали лямон халявних вік і маленькі звірятка не встигають рахувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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