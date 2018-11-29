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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:54

Уже 22-00 есть?
КБ по Вике нет.
Нарушение?
Или простим?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:56

Товарищи, сколько дает банк безработному сразу кред. лимита?

если в других банках по 30к есть. с 2014 года
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шо таке, видали лямон халявних вік і маленькі звірятка не встигають рахувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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