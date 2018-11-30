Уже 22-00 есть?
КБ по Вике нет.
Нарушение?
Или простим?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:56
Товарищи, сколько дает банк безработному сразу кред. лимита?
если в других банках по 30к есть. с 2014 года
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Шо таке, видали лямон халявних вік і маленькі звірятка не встигають рахувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
proftpd66, или нуль, или 1'000 грн. У Таси получить лимит — это что-то из чудес, особенно при наличии кредитных продуктов других банков.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:22
А вони б нам пробачили? Будемо палити пластик під відділеннями?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Требую зеркальных условий
Т.е. достаточно просто внести каждому клиенту на счет Виики +150грн. Причем любому клиенту: и с КБ и без КБ, т.к. на текущий момент спудеи ж не знают кому шо положено
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:34
По весняній халявній Віці кишмиш капнув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:39
Готовий навіть прийняти їх у вигляді знижки на абонку. Аби ці *івнюки, коли таки обчислять біном Ньютона, не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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