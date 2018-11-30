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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2126212721282129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:54

Уже 22-00 есть?
КБ по Вике нет.
Нарушение?
Или простим?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:56

Товарищи, сколько дает банк безработному сразу кред. лимита?

если в других банках по 30к есть. с 2014 года
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Шо таке, видали лямон халявних вік і маленькі звірятка не встигають рахувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

proftpd66, или нуль, или 1'000 грн. У Таси получить лимит — это что-то из чудес, особенно при наличии кредитных продуктов других банков.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:22

  guntherhouse777 написав:Уже 22-00 есть?
КБ по Вике нет.
Нарушение?
Или простим?

А вони б нам пробачили? Будемо палити пластик під відділеннями?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:А вони б нам пробачили? Будемо палити пластик під відділеннями?

Требую зеркальных условий
Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт виникнення прострочки - 150грн

Т.е. достаточно просто внести каждому клиенту на счет Виики +150грн. Причем любому клиенту: и с КБ и без КБ, т.к. на текущий момент спудеи ж не знают кому шо положено :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:34

По весняній халявній Віці кишмиш капнув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:39

  clientage написав:
  klug написав:А вони б нам пробачили? Будемо палити пластик під відділеннями?

Требую зеркальных условий
Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт виникнення прострочки - 150грн

Т.е. достаточно просто внести каждому клиенту на счет Виики +150грн. Причем любому клиенту: и с КБ и без КБ, т.к. на текущий момент спудеи ж не знают кому шо положено :mrgreen: :mrgreen:

Готовий навіть прийняти їх у вигляді знижки на абонку. Аби ці *івнюки, коли таки обчислять біном Ньютона, не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:05

КУДА ПРОПАЛ КЕШБЕК?

по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 05:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:У Таси получить лимит — это что-то из чудес, особенно при наличии кредитных продуктов других банков.


Чудом можно управлять, но нужны время и деньги.
Заносите 200к на депо и ничего не просите. Через год тупо забираете ВСЕ , оставляя затравку на ощадных и small депо для активности плативкы.
Через месяц , через 2 к Вам уже стук в дверь с предложением о кредитке от Таси.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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