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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 07:57
акет написав:
по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.
Чернопятничные Вики в опале.
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