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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:57

  акет написав:по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.

Чернопятничные Вики в опале.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3709
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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  #<1 ... 2127212821292130
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