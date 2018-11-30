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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 07:57
акет написав:
по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.
Чернопятничные Вики в опале.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:12
мда, до сих пор ничего нет:( TASCOMBANK
где кешбек?!?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:17
klug написав:
не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.
..так о то ж...це повна Ж... причому така велика Ж...(
р/с ..з того що пишуть висновок щось з Вікендами осінніми не так ....у іншихвесняних , з лімітом - нарахували і виплатили ще в обід вчора...
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:44
-VICTOR- написав: klug написав:
не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.
..так о то ж...це повна Ж... причому така велика Ж...(
р/с ..з того що пишуть висновок щось з Вікендами осінніми не так ....у іншихвесняних , з лімітом - нарахували і виплатили ще в обід вчора...
И абонку сняли(в начале ноября по чернопятничной Вике) и кеш-бек не выплатили(за ноябрь). Красавы.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:16
Goodman написав: MASolomko написав:
У Таси получить лимит — это что-то из чудес, особенно при наличии кредитных продуктов других банков.
Чудом можно управлять, но нужны время и деньги.
Заносите 200к на депо и ничего не просите. Через год тупо забираете ВСЕ , оставляя затравку на ощадных и small депо для активности плативкы.
Через месяц , через 2 к Вам уже стук в дверь с предложением о кредитке от Таси.
Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.
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