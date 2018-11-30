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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2128212921302131>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:57

  акет написав:по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.

Чернопятничные Вики в опале.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

мда, до сих пор ничего нет:(
TASCOMBANK где кешбек?!? :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.

..так о то ж...це повна Ж... причому така велика Ж...(
р/с ..з того що пишуть висновок щось з Вікендами осінніми не так ....у іншихвесняних , з лімітом - нарахували і виплатили ще в обід вчора...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:44

  -VICTOR- написав:
  klug написав:не порахували кишмиш у ліміт грудня, двічі покаравши своїх лояльних клієнтів.

..так о то ж...це повна Ж... причому така велика Ж...(
р/с ..з того що пишуть висновок щось з Вікендами осінніми не так ....у іншихвесняних , з лімітом - нарахували і виплатили ще в обід вчора...

И абонку сняли(в начале ноября по чернопятничной Вике) и кеш-бек не выплатили(за ноябрь). Красавы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:16

  Goodman написав:
  MASolomko написав:У Таси получить лимит — это что-то из чудес, особенно при наличии кредитных продуктов других банков.


Чудом можно управлять, но нужны время и деньги.
Заносите 200к на депо и ничего не просите. Через год тупо забираете ВСЕ , оставляя затравку на ощадных и small депо для активности плативкы.
Через месяц , через 2 к Вам уже стук в дверь с предложением о кредитке от Таси.


Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:49

А тут часто бывает несоответствие выписки и полученным смс о движении денежных средств? В смс одна сумма, которая соответствует реальным тратам, а в выписке двойное списание последней операции. Причем бонусы начислены только по одному списанию.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:11

  jay2004 написав:Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.

Плюсанул. Вот и плюшка при выдаче Фондом. Выберу ТАзик. :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lel написав:
  jay2004 написав:Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.

Плюсанул. Вот и плюшка при выдаче Фондом. Выберу ТАзик. :D
Предлагать карту с лимитом могут то, но не факт что эта сумма уже согласована клиенту, а не фантазии менеджера.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:18

Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:24

  Aps написав:
lel написав:
  jay2004 написав:Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.

Плюсанул. Вот и плюшка при выдаче Фондом. Выберу ТАзик. :D
Предлагать карту с лимитом могут то, но не факт что эта сумма уже согласована клиенту, а не фантазии менеджера.

Вернее даже не так, все эти танцы с бубнами - снять после выплат фонда или налить 200 тыщ или ещё какое шаманство в этом банке до лампочки. Те кто предлагают карты с лимитом - экономисты, кассиры, начальники отделений - не имеют никакого отношения к одобрению этих лимитов, и никак повлиять на это вопрос не могут....
они просто получают бонус за каждую кредитную карту, поэтому предлагают оформление всем, кого видят входящим в отделение и кто есть у них в телефонной книжке
Stringer
 
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