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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2128212921302131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:39

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

По Диаманту такое было - месяцами отдавали
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:40

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

Банка при виплатах з Фонду показала себе з негативної сторони...не рекомендую.
З депо Діаманта теж не виконували умови договору.
З агентів Фонду - викреслюєм. :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:42

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

Было дело. Но попустило.
После многочисленных жалоб тут, видимо дали разнарядку жестко не прессовать. Да и позже ввели "агентов на выбор", проблема отпала.

Видимо хотят наработать себе лояльных клиентов, которые пришли по своей воле (отсюда и периодические интересные заманухи), а не удерживать в заложниках и получать негатив.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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