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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:33
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
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Кащей
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:39
Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
По Диаманту такое было - месяцами отдавали
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:40
Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
Банка при виплатах з Фонду показала себе з негативної сторони...не рекомендую.
З депо Діаманта теж не виконували умови договору.
З агентів Фонду - викреслюєм.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:42
Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
Было дело. Но попустило.
После многочисленных жалоб тут, видимо дали разнарядку жестко не прессовать. Да и позже ввели "агентов на выбор", проблема отпала.
Видимо хотят наработать себе лояльных клиентов, которые пришли по своей воле (отсюда и периодические интересные заманухи), а не удерживать в заложниках и получать негатив.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:09
guntherhouse777 написав: акет написав:
по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.
Чернопятничные Вики в опале.
Обладатели чернопятничных Вик - не одиноки! Моя "честно-платная" и "ни разу не акционная" Вика все еще тоже без кишмиша. ;(
ЗЫ. Лично мне кажется, что все это из-за их муток с переходом с 2625 на 2620. Перевести перевели, а в базы не везде повносили изменения. Тех кого перевели чуть раньше - получили, а у меня еще 26го горел 2625, а смс о смене пришла только 28. Вот и "не шмогла я милый, не шмогла" ;(
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:08
Штото таська молчит по викендным кешбекам. Мож горячка чтото вразумительное говорит?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:10
Flamingo,
Получили Вику на эту ЧП уже с 2620.
Тож в опале.)
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