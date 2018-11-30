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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2129213021312132>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:24

  Aps написав:
lel написав:
  jay2004 написав:Можно и без затравок - полный ноль на счетах; после Фонда. Каждый месяц звонили о предложении Б5 с лимитом 10к. Но там и не срослось - получатель субсидии.

Плюсанул. Вот и плюшка при выдаче Фондом. Выберу ТАзик. :D
Предлагать карту с лимитом могут то, но не факт что эта сумма уже согласована клиенту, а не фантазии менеджера.

Вернее даже не так, все эти танцы с бубнами - снять после выплат фонда или налить 200 тыщ или ещё какое шаманство в этом банке до лампочки. Те кто предлагают карты с лимитом - экономисты, кассиры, начальники отделений - не имеют никакого отношения к одобрению этих лимитов, и никак повлиять на это вопрос не могут....
они просто получают бонус за каждую кредитную карту, поэтому предлагают оформление всем, кого видят входящим в отделение и кто есть у них в телефонной книжке
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:39

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

По Диаманту такое было - месяцами отдавали
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:40

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

Банка при виплатах з Фонду показала себе з негативної сторони...не рекомендую.
З депо Діаманта теж не виконували умови договору.
З агентів Фонду - викреслюєм. :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:42

  Кащей написав:
Aps Так карты( Б-5 и Вика) уже есть. Хочу увеличения лимита. Если нет, буду все забирать наличкой.
помню смутно, пусть старики-комсомольцы поправят, но вроде были жалобы на поведение ТАЗа как агента при выплатах то ли по Михе, то ли по Дельте еще. Жестко прессовали оставить на депо, со скандалами в отделениях, звонками погорельцев на горячую линию Фонда и т.п.

Было дело. Но попустило.
После многочисленных жалоб тут, видимо дали разнарядку жестко не прессовать. Да и позже ввели "агентов на выбор", проблема отпала.

Видимо хотят наработать себе лояльных клиентов, которые пришли по своей воле (отсюда и периодические интересные заманухи), а не удерживать в заложниках и получать негатив.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:09

  guntherhouse777 написав:
  акет написав:по WC, оформленному весной, кешбек начислили 30/11 в обед, а по WC, оформленному в ноябре, кешбека до сих пор нет.

Чернопятничные Вики в опале.

Обладатели чернопятничных Вик - не одиноки! Моя "честно-платная" и "ни разу не акционная" Вика все еще тоже без кишмиша. ;(
ЗЫ. Лично мне кажется, что все это из-за их муток с переходом с 2625 на 2620. Перевести перевели, а в базы не везде повносили изменения. Тех кого перевели чуть раньше - получили, а у меня еще 26го горел 2625, а смс о смене пришла только 28. Вот и "не шмогла я милый, не шмогла" ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Штото таська молчит по викендным кешбекам. Мож горячка чтото вразумительное говорит?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:10

Flamingo,
Получили Вику на эту ЧП уже с 2620.
Тож в опале.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Нашел полные условия кешбека по ВИкенд https://new.tascombank.ua/files/cashbac ... 030118.pdf
Правильно понимаю : все оплаты в интернетах (комуналка, пополнение мобильных, покупки товаров) - кешбек 2% чистыми?
1% чистыми на все покупки за счет собственных средств ?
Выплата кешбека 1 раз в месяц (как у Идеи), в последний день автоматом на бонусный счет?
Какие курсы конвертации при оплата в Злотых?
Снятие своих средств в банкоматах ТАСа - бесплатно? Пополнение - бесплатно?
Если кред-лимита не налили, какие еще ништяки у карты?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:57

  ukrprom2014 написав:Нашел полные условия кешбека по ВИкенд https://new.tascombank.ua/files/cashbac ... 030118.pdf
Правильно понимаю : все оплаты в интернетах (комуналка, пополнение мобильных, покупки товаров) - кешбек 2% чистыми?
1% чистыми на все покупки за счет собственных средств ?

Правильно
  ukrprom2014 написав:Выплата кешбека 1 раз в месяц (как у Идеи), в последний день автоматом на бонусный счет?

Уже не помню как у "Иудеи" (потому как распрощался с ними) но здесь выплата в последний рабочий день ммесяца сразу на карт счет (2620). Но вот только вчера почему то такая выплата впервые вовремя не состоялась.
  ukrprom2014 написав:Какие курсы конвертации при оплата в Злотых?

На сайте Таси есть вкладка по курсам для карточных операций - там злотые присутсвуют. Применяют, по моему, курс на день проведения по счету. Кроме того если будете платить Викой в злотых - тася обязательно возьмет и еще 1 процент за конверт.

  ukrprom2014 написав:Механизм снятия без комиссии собственных средств есть?

Через сбер.

  ukrprom2014 написав:Если кред-лимита не налили, какие еще ништяки у карты?

Смотря что для кого ништяки ;). Карта мультивалютная - в еврозоне удобно платить своими Евро с карты, получая за это кэшбек. Причем чтобы получить к примеру 2%, а не 1% - смотрю сайт того или иного заведения и если есть возможность покупаю билеты через них. Платеж то все равно в Евро.
Также удобно платить с 2% кэшбеком своими долларами на Амазоне, ебее и др. сайта где валюта оплаты доллар США. Наверное также удобно платить в США и Британии в магазинах, в местных валютах "за свои" но я туда еще пока не добирался.
Flamingo
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