Додано: Суб 01 гру, 2018 14:57

ukrprom2014 написав: Нашел полные условия кешбека по ВИкенд https://new.tascombank.ua/files/cashbac ... 030118.pdf

Правильно понимаю : все оплаты в интернетах (комуналка, пополнение мобильных, покупки товаров) - кешбек 2% чистыми?

1% чистыми на все покупки за счет собственных средств ?

Нашел полные условия кешбека по ВИкендПравильно понимаю : все оплаты в интернетах (комуналка, пополнение мобильных, покупки товаров) - кешбек 2% чистыми?1% чистыми на все покупки за счет собственных средств ?

ukrprom2014 написав: Выплата кешбека 1 раз в месяц (как у Идеи), в последний день автоматом на бонусный счет? Выплата кешбека 1 раз в месяц (как у Идеи), в последний день автоматом на бонусный счет?

ukrprom2014 написав: Какие курсы конвертации при оплата в Злотых? Какие курсы конвертации при оплата в Злотых?

ukrprom2014 написав: Механизм снятия без комиссии собственных средств есть?

Механизм снятия без комиссии собственных средств есть?

ukrprom2014 написав: Если кред-лимита не налили, какие еще ништяки у карты? Если кред-лимита не налили, какие еще ништяки у карты?

ПравильноУже не помню как у "Иудеи" (потому как распрощался с ними) но здесь выплата в последний рабочий день ммесяца сразу на карт счет (2620). Но вот только вчера почему то такая выплата впервые вовремя не состоялась.На сайте Таси есть вкладка по курсам для карточных операций - там злотые присутсвуют. Применяют, по моему, курс на день проведения по счету. Кроме того если будете платить Викой в злотых - тася обязательно возьмет и еще 1 процент за конверт.Через сбер.Смотря что для кого ништяки. Карта мультивалютная - в еврозоне удобно платить своими Евро с карты, получая за это кэшбек. Причем чтобы получить к примеру 2%, а не 1% - смотрю сайт того или иного заведения и если есть возможность покупаю билеты через них. Платеж то все равно в Евро.Также удобно платить с 2% кэшбеком своими долларами на Амазоне, ебее и др. сайта где валюта оплаты доллар США. Наверное также удобно платить в США и Британии в магазинах, в местных валютах "за свои" но я туда еще пока не добирался.