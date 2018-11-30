Отже, на даний момент маємо (правильніше, не маємо ):
1) кешбек по Вікенду за листопад;
2) кешбек по В5 за 29.11.
Як сорі бонус приймається нарахування будь-якого кредитного ліміту на Вікенд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Отже, на даний момент маємо (правильніше, не маємо ):
1) кешбек по Вікенду за листопад;
2) кешбек по В5 за 29.11.
Як сорі бонус приймається нарахування будь-якого кредитного ліміту на Вікенд
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 01 гру, 2018 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если расплачиваться еврами с викенда, кешбек приходит в гривне или евро?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:14
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В качестве сорри-бонуса жду +1000грн кредлимиту на Виику
Сіроожа, віддай пирожєне, воно вже не твоє
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Есть какие-то валютные пары, при которых 1% не возьмут?
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:07
Є валютні пари, за які візьмуть не 1%, а 3%. Є документ, який це усе регламентує, називається "
Загальний підхід до конвертації банком
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