RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2130213121322133>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Отже, на даний момент маємо (правильніше, не маємо :evil: ):
1) кешбек по Вікенду за листопад;
2) кешбек по В5 за 29.11.

Як сорі бонус приймається нарахування будь-якого кредитного ліміту на Вікенд ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 03.07.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  V2 написав:будь-якого

1 грн? :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 01 гру, 2018 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  V2 написав:Як сорі бонус приймається нарахування будь-якого кредитного ліміту на Вікенд

+1000! :))
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8019
З нами з: 15.04.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если расплачиваться еврами с викенда, кешбек приходит в гривне или евро?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:14

  Boundless написав:Если расплачиваться еврами с викенда, кешбек приходит в гривне или евро?

в гривне (по курсу НБУ вроде)
Vint
 
Повідомлень: 930
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  V2 написав:Як сорі бонус приймається нарахування будь-якого кредитного ліміту на Вікенд

В качестве сорри-бонуса жду +1000грн кредлимиту на Виику :evil: :idea:
Сіроожа, віддай пирожєне, воно вже не твоє :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26547
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3042 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Применяют, по моему, курс на день проведения по счету. Кроме того если будете платить Викой в злотых - тася обязательно возьмет и еще 1 процент за конверт.
Есть какие-то валютные пары, при которых 1% не возьмут?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:07

  Кащей написав:
Применяют, по моему, курс на день проведения по счету. Кроме того если будете платить Викой в злотых - тася обязательно возьмет и еще 1 процент за конверт.
Есть какие-то валютные пары, при которых 1% не возьмут?

Є валютні пари, за які візьмуть не 1%, а 3%. Є документ, який це усе регламентує, називається "тарифи" (п.5.9, 5.10), рекомендується до ознайомлення.
Загальний підхід до конвертації банком https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2712
З нами з: 18.08.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это понятно, но на днях оплачивал долларовую покупку Викой и на долларовом счету не хватило 50 центов, которые снялись с гривневого кредитного. Так вот нигде 1%-ной комиссии по этой операции ни в Тас24, ни в Тас2ю не видно. Или Тася ее включает в курс?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:47

Спасибо, все по полочкам, не то что у них на сайте.
Единственно, уточню за снятие своих, разве при снятии в банкомате ТАСа есть комиссия?
П.3.2.1 - входит в стоимость?
  Flamingo написав:Механизм снятия без комиссии собственных средств есть?
Через сбер.


Тогда для каких целей "сбер"?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 297
З нами з: 09.03.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2130213121322133>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10688)
01.12.2018 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.