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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В Банкомате нет, а в кассе есть. А валюту только в кассе снимешь (без потерь).
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь
"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."
"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."
Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?
Востаннє редагувалось Кащей в Суб 01 гру, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Т.е. остаток валюты как-то снимаем через "сбер" и не платим комиссию 10грн.?
Еще считаю ништяк "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками через ТАС2Ю"- за свои бесплатно.
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Суб 01 гру, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:10
Почему и как долго в названии темы Таскомбанка будет упоминание о (Бизнес Стандарт)?
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