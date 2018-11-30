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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В Банкомате нет, а в кассе есть. А валюту только в кассе снимешь (без потерь).
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь https://tascombank.ua/content/view/878/78/lang,russian/ написано, что
"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."
"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."
Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?
Востаннє редагувалось Кащей в Суб 01 гру, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кащей написав:валюту только в кассе снимешь (без потерь).

Т.е. остаток валюты как-то снимаем через "сбер" и не платим комиссию 10грн.?
Еще считаю ништяк "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками через ТАС2Ю"- за свои бесплатно.
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Суб 01 гру, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:10

Почему и как долго в названии темы Таскомбанка будет упоминание о (Бизнес Стандарт)? :)
VetalUA
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