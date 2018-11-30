Додано: Суб 01 гру, 2018 20:16

Кащей написав: Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь https://tascombank.ua/content/view/878/78/lang,russian/ написано, что

"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."

"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."

Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)? Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесьнаписано, что"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion.""Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?

Лучше избегать DCC-шных операций в принципе. Лично мое правило - оплата картой всегда должна проводится в валюте страны, где находится магазин. Для и-нет магазинов конечно делаю исключения (например, для Алиплачу долларами с долларовой карты), но за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.Понятно что с такими принципами опыта DCC-шных операций не имею уже довольно давно. Но применительно к тому, что Вы написали, боюсь что платеж на 100 DCC-шных грн. в итоге окажется больше" чем 103 грн. По ссылке что Вы привели Тася честно пишет, что ей к оплате предьявят доллары США. И она их будет конвертить по своему курсу. А курс этом может оказаться очень "не вкусным". Поясню на примере. Вы платите забугром 100 DCC-шных грн. картой мастера. МС при этом для операции применяет курс гривна-доллар 28,206 (взято на сегодня с их сайта) и выставляет Тасе к оплате 3,55 USD. Тася с Вашей курты списывает уже по своему карточному курсу продажи доллара 3,55*28,4 (курс с сайта Таси)=100,82 и накручивает на них еще и 3 % - то по итогу выходит 103,84. На маленьких суммах типа 100 грн., это как бы и не сильно заметно, но чем больше сумма тем больше будет разница.ЗЫ. Еще раз напоминаю - опыта подобных операций не имею, поэтому все вышенаписанное чисто мои размышления, поэтому если где ошибся - прош ногами сильно не бить