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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2130213121322133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В Банкомате нет, а в кассе есть. А валюту только в кассе снимешь (без потерь).
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь https://tascombank.ua/content/view/878/78/lang,russian/ написано, что
"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."
"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."
Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?
Востаннє редагувалось Кащей в Суб 01 гру, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кащей написав:валюту только в кассе снимешь (без потерь).

Т.е. остаток валюты как-то снимаем через "сбер" и не платим комиссию 10грн.?
Еще считаю ништяк "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками через ТАС2Ю"- за свои бесплатно.
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Суб 01 гру, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:10

Почему и как долго в названии темы Таскомбанка будет упоминание о (Бизнес Стандарт)? :)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:38

Проценты похоже будут не раньше понедельника?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:44

  Кащей написав:Так вот нигде 1%-ной комиссии по этой операции ни в Тас24, ни в Тас2ю не видно. Или Тася ее включает в курс?

Комиссию прячут в курс, хотя она иногда видна пару дней между оплатой и проводкой.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:16

  Кащей написав:Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь https://tascombank.ua/content/view/878/78/lang,russian/ написано, что
"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."
"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."
Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?

Лучше избегать DCC-шных операций в принципе. Лично мое правило - оплата картой всегда должна проводится в валюте страны, где находится магазин. Для и-нет магазинов конечно делаю исключения (например, для Алиплачу долларами с долларовой карты), но за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
Понятно что с такими принципами опыта DCC-шных операций не имею уже довольно давно. Но применительно к тому, что Вы написали, боюсь что платеж на 100 DCC-шных грн. в итоге окажется больше" чем 103 грн. По ссылке что Вы привели Тася честно пишет, что ей к оплате предьявят доллары США. И она их будет конвертить по своему курсу. А курс этом может оказаться очень "не вкусным". Поясню на примере. Вы платите забугром 100 DCC-шных грн. картой мастера. МС при этом для операции применяет курс гривна-доллар 28,206 (взято на сегодня с их сайта) и выставляет Тасе к оплате 3,55 USD. Тася с Вашей курты списывает уже по своему карточному курсу продажи доллара 3,55*28,4 (курс с сайта Таси)=100,82 и накручивает на них еще и 3 % - то по итогу выходит 103,84. На маленьких суммах типа 100 грн., это как бы и не сильно заметно, но чем больше сумма тем больше будет разница.
ЗЫ. Еще раз напоминаю - опыта подобных операций не имею, поэтому все вышенаписанное чисто мои размышления, поэтому если где ошибся - прош ногами сильно не бить :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:34

  Кащей написав:
о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).

Всегда за рубежом плачу гривневой максимкой. Отличные курсы. И в валюте страны тоже.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:49

  Олег1964 написав:
  Кащей написав:
о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).

Всегда за рубежом плачу гривневой максимкой. Отличные курсы. И в валюте страны тоже.

Вы не поняли, речь шла не о том картой в какой валюте платить, а о том, в какой валюте выбирать платеж при оплате.
Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.
Flamingo
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