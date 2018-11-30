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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В Банкомате нет, а в кассе есть. А валюту только в кассе снимешь (без потерь).
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Еще вопрос возник, как ведет себя Вика при покупках в грн за рубежом/на сайтах с забугорным процессингом? Здесь
"Если валюта операции UAH (гривна), конвертация осуществляется с использованием мгновенной конвертации валюты Dynamic Currency Conversion."
"Заблокированная сумма с учетом комиссии списывается со счета. По операциям DCC комиссия за конвертацию составляет 3%."
Значит ли это, что за покупку на 100 DCC-шных гривен спишется 100+3 грн с гривневого счета (если на нем будут деньги)?
Востаннє редагувалось Кащей в Суб 01 гру, 2018 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Т.е. остаток валюты как-то снимаем через "сбер" и не платим комиссию 10грн.?
Еще считаю ништяк "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками через ТАС2Ю"- за свои бесплатно.
Востаннє редагувалось ukrprom2014 в Суб 01 гру, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:10
Почему и как долго в названии темы Таскомбанка будет упоминание о (Бизнес Стандарт)?
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:44
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:16
Лучше избегать DCC-шных операций в принципе. Лично мое правило - оплата картой всегда должна проводится в валюте страны, где находится магазин. Для и-нет магазинов конечно делаю исключения (например, для Алиплачу долларами с долларовой карты), но за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
Понятно что с такими принципами опыта DCC-шных операций не имею уже довольно давно. Но применительно к тому, что Вы написали, боюсь что платеж на 100 DCC-шных грн. в итоге окажется больше" чем 103 грн. По ссылке что Вы привели Тася честно пишет, что ей к оплате предьявят доллары США. И она их будет конвертить по своему курсу. А курс этом может оказаться очень "не вкусным". Поясню на примере. Вы платите забугром 100 DCC-шных грн. картой мастера. МС при этом для операции применяет курс гривна-доллар 28,206 (взято на сегодня с их сайта) и выставляет Тасе к оплате 3,55 USD. Тася с Вашей курты списывает уже по своему карточному курсу продажи доллара 3,55*28,4 (курс с сайта Таси)=100,82 и накручивает на них еще и 3 % - то по итогу выходит 103,84. На маленьких суммах типа 100 грн., это как бы и не сильно заметно, но чем больше сумма тем больше будет разница.
ЗЫ. Еще раз напоминаю - опыта подобных операций не имею, поэтому все вышенаписанное чисто мои размышления, поэтому если где ошибся - прош ногами сильно не бить
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:34
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:49
Вы не поняли, речь шла не о том картой в какой валюте платить, а о том, в какой валюте выбирать платеж при оплате.
Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.
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