щось у тас24 виписки зламались.
але дивно, тільки по вікенду. по інших картках/рахунка працюють
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:05
щось у тас24 виписки зламались.
але дивно, тільки по вікенду. по інших картках/рахунка працюють
Востаннє редагувалось casper12 в Суб 01 гру, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:06
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:14
А дебеткой с КБ-5% и комис за конверт 1% тож плохо?
А кредиткой от ПУМБы с грейсом 60дн и без комис за конверт?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:22
Грейс просто ради самого грейса не нужен никому. Тем более, что у Максимки (а речь шла именно о ней) он максимум 30 дней. А любой, даже самый замечательный курс Аллы по кредиткам - я уверен, что перекрывается тем курсом, по которому я покупал Евро (на минимуме этого года). К тому же в последнее время очень много плачу симиной Платиной (в т.ч. в Испании - евровой). ИМХО Сима в этом году показала, что дебетка может быть гораздо интереснее любого грейса. Жаль только под конец года Сима несколько "спадлючилась"
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:16
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:48
Ну я помню время когда газировка стоила 1 коп. стакан и продавалась в специальных автоматах, стоявших в городах повсеместно. Причём називалась она в стеклянные, а не одноразовые стаканы, а за 3 коп. можно было выпить же эту воду, но с сиропом. И что из того. Сейчас уже у Максимки нету бесплатных рассрочек. А если вам Виикиного кэшбека мало - есть Симина платина. Там кэшбек 5% чистыми (то есть больше чем по любой из максимкиних категорий). И даже с учётом того что Сима в прошлом месяце порезала категории, там осталось гораздо больше чем продукты, АЗС и рестораны. Я под поездку в Испанию оформил в добавок к гривневой ещё и евровую - очень удобно. Жаль только лимит на который кэшбек в 5% ограничен только эквивалентно 20000 грн. За последние несколько дней поездки за покупки шло всего 1.2%. Но у максимки месячный лимит кэшбека ещё меньше
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