Додано: Суб 01 гру, 2018 23:48

Олег1964 написав: Flamingo написав: Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне. Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

Грейс мал, но была бесплатная рассрочка на три месяца. Плюс кешбэк на рестораны, супермаркеты и топливо. Грейс мал, но была бесплатная рассрочка на три месяца. Плюс кешбэк на рестораны, супермаркеты и топливо.

Ну я помню время когда газировка стоила 1 коп. стакан и продавалась в специальных автоматах, стоявших в городах повсеместно. Причём називалась она в стеклянные, а не одноразовые стаканы, а за 3 коп. можно было выпить же эту воду, но с сиропом. И что из того. Сейчас уже у Максимки нету бесплатных рассрочек. А если вам Виикиного кэшбека мало - есть Симина платина. Там кэшбек 5% чистыми (то есть больше чем по любой из максимкиних категорий). И даже с учётом того что Сима в прошлом месяце порезала категории, там осталось гораздо больше чем продукты, АЗС и рестораны. Я под поездку в Испанию оформил в добавок к гривневой ещё и евровую - очень удобно. Жаль только лимит на который кэшбек в 5% ограничен только эквивалентно 20000 грн. За последние несколько дней поездки за покупки шло всего 1.2%. Но у максимки месячный лимит кэшбека ещё меньше