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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2131213221332134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:05

щось у тас24 виписки зламались.
але дивно, тільки по вікенду. по інших картках/рахунка працюють
Востаннє редагувалось casper12 в Суб 01 гру, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:06

  Flamingo написав:Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

А грэйс?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:14

  wig написав:
  Flamingo написав:Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

А грэйс?

А дебеткой с КБ-5% и комис за конверт 1% тож плохо?
А кредиткой от ПУМБы с грейсом 60дн и без комис за конверт?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:22

  wig написав:
  Flamingo написав:Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

А грэйс?

Грейс просто ради самого грейса не нужен никому. Тем более, что у Максимки (а речь шла именно о ней) он максимум 30 дней. А любой, даже самый замечательный курс Аллы по кредиткам - я уверен, что перекрывается тем курсом, по которому я покупал Евро (на минимуме этого года). К тому же в последнее время очень много плачу симиной Платиной (в т.ч. в Испании - евровой). ИМХО Сима в этом году показала, что дебетка может быть гораздо интереснее любого грейса. Жаль только под конец года Сима несколько "спадлючилась" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:16

  Flamingo написав:Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

Грейс мал, но была бесплатная рассрочка на три месяца. Плюс кешбэк на рестораны, супермаркеты и топливо.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:48

  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:Что касается карт и курсов, то в любом случае в зоне Евро лучше платить картой в Евро (желательно с кэшбеком типа Виики), чем любой картой в гривне.

Грейс мал, но была бесплатная рассрочка на три месяца. Плюс кешбэк на рестораны, супермаркеты и топливо.

Ну я помню время когда газировка стоила 1 коп. стакан и продавалась в специальных автоматах, стоявших в городах повсеместно. Причём називалась она в стеклянные, а не одноразовые стаканы, а за 3 коп. можно было выпить же эту воду, но с сиропом. И что из того. Сейчас уже у Максимки нету бесплатных рассрочек. А если вам Виикиного кэшбека мало - есть Симина платина. Там кэшбек 5% чистыми (то есть больше чем по любой из максимкиних категорий). И даже с учётом того что Сима в прошлом месяце порезала категории, там осталось гораздо больше чем продукты, АЗС и рестораны. Я под поездку в Испанию оформил в добавок к гривневой ещё и евровую - очень удобно. Жаль только лимит на который кэшбек в 5% ограничен только эквивалентно 20000 грн. За последние несколько дней поездки за покупки шло всего 1.2%. Но у максимки месячный лимит кэшбека ещё меньше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 07:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Квесторе_поверніться написав:З депо Діаманта теж не виконували умови договору.

САМЕ так....не дотримались умов початкового договору , змінили в обносторонньому порядку , при незгоді клєнта відмовлялись на достроковий розрив .
На моїй памяті жодна банка так не чинила
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:З депо Діаманта теж не виконували умови договору.

САМЕ так....не дотримались умов початкового договору , змінили в обносторонньому порядку , при незгоді клєнта відмовлялись на достроковий розрив .
На моїй памяті жодна банка так не чинила
Погорельцы оставляли там деньги на депо, а банк нарушал условия этих депо? Как именно? Не возвращал деньги после их окончания?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:28

  Кащей написав:
-VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:З депо Діаманта теж не виконували умови договору.

САМЕ так....не дотримались умов початкового договору , змінили в обносторонньому порядку , при незгоді клєнта відмовлялись на достроковий розрив .
На моїй памяті жодна банка так не чинила
Погорельцы оставляли там деньги на депо, а банк нарушал условия этих депо? Как именно? Не возвращал деньги после их окончания?

В Брюлике выплата %% была в день оформления договора+1, а в Тас-в первый рабочий)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:50

  Кащей написав:
о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).

А что с визейром?
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