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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:40

  Stringer написав:
  Кащей написав:
о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).

А что с визейром?

Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12

  Flamingo написав:
  Stringer написав:А что с визейром?

Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так :(

Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится :)
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:19

Меня тут заставили Тарифы по Виике перечитать
Вот по поводу 10% на остаток своих средств:
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді

Считаю, шо эт развод от Таськи. Не ведитесь, лучше юзайте Сбер, тем более, шо там уже 12.5% :)
Востаннє редагувалось clientage в Нед 02 гру, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:19

  clientage написав:Меня тут заставили Тарифы по Виике перечитать
Вот по поводу 10% на остаток своих средств:
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді

Считаю, шо эт развод от Таськи. Не ведитесь, лучше юзайте Сбер :)

100% развод!
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:27

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:А что с визейром?

Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так :(

Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится :)
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку

Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:31

  Stringer написав:Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают в форинтах через динамичческую конвертацию в гривнах?

Может что-то поменяется после переоткрытия дочки в Украине.

А так им же очень удобно возложить все курсовые риски на клиента. Не вижу для них резона отказыватся от этого.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так :(

Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится :)
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку

Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?

У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, оформил вику недавно. Сегодня рассчитался в интернете, в смс кешбек - 2%. Я думал что в выходные должно быть 3% или 3% на оплату через интернет не распространяется?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:49

  antey718 написав:Коллеги, оформил вику недавно. Сегодня рассчитался в интернете, в смс кешбек - 2%. Я думал что в выходные должно быть 3% или 3% на оплату через интернет не распространяется?

За инет ВСЕГДА 2%
3% дают за все остальное за кредитные у викенд :)
И тока у викенд, т.е. КАЛЕНДАРНЫЕ Сб+Вс, и повиг, шо бівает рабочая Сб, или какие выходные в др. дни недели
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:05

  TASCOMBANK написав:
  Vint написав:
  Esq написав:TASCOMBANK, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?

А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?



Weekend Card можно оформить клиентам не достигшим совершеннолетия ( с 14 лет), только в отделении Банка.
Есть возможность открыть карту Клиентам с ID-картой.


А Б5 можно оформить школьникам или только Weekend Card?
Искатель
 
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