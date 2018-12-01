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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:40
Stringer написав: Кащей написав:
о за рубежом платить в гривне - считаю моветоном.
не всегда есть выбор. Например, на сайте Виззэйра (украинские вылеты).
А что с визейром?
Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так
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Flamingo
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:12
Flamingo написав: Stringer написав:
А что с визейром?
Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так
Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:19
Меня тут заставили Тарифы по Виике перечитать
Вот по поводу 10% на остаток своих средств:
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
Считаю, шо эт развод от Таськи. Не ведитесь, лучше юзайте Сбер, тем более, шо там уже 12.5%
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 02 гру, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:19
clientage написав:
Меня тут заставили Тарифы по Виике перечитать
Вот по поводу 10% на остаток своих средств:
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
Считаю, шо эт развод от Таськи. Не ведитесь, лучше юзайте Сбер
100% развод!
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Vint
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:27
clientage написав: Flamingo написав: Stringer написав:
А что с визейром?
Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так
Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?
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Stringer
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:31
Stringer написав:
Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают в форинтах через динамичческую конвертацию в гривнах?
Может что-то поменяется после переоткрытия дочки в Украине.
А так им же очень удобно возложить все курсовые риски на клиента. Не вижу для них резона отказыватся от этого.
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curiousobro
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:32
Stringer написав: clientage написав: Flamingo написав:
Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так
Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?
У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:47
Коллеги, оформил вику недавно. Сегодня рассчитался в интернете, в смс кешбек - 2%. Я думал что в выходные должно быть 3% или 3% на оплату через интернет не распространяется?
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antey718
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:49
antey718 написав:
Коллеги, оформил вику недавно. Сегодня рассчитался в интернете, в смс кешбек - 2%. Я думал что в выходные должно быть 3% или 3% на оплату через интернет не распространяется?
За инет ВСЕГДА 2%
3% дают за все остальное за кредитные у викенд
И тока у викенд, т.е. КАЛЕНДАРНЫЕ Сб+Вс
, и повиг, шо бівает рабочая Сб, или какие выходные в др. дни недели
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 14:05
TASCOMBANK написав: Vint написав: Esq написав:TASCOMBANK
, Weekend Card можно открывать с 18 лет, или с 16 (без кред. лимита)?
А ТАС разве уже открывает карты на айди-карту?
Weekend Card можно оформить клиентам не достигшим совершеннолетия ( с 14 лет), только в отделении Банка.
Есть возможность открыть карту Клиентам с ID-картой.
А Б5 можно оформить школьникам или только Weekend Card?
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Искатель
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