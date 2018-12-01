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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2133213421352136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:26

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится :)
Дето на ветке Альфы выкладывал выписку

Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?

У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте

Я давно не платил, так как с нападением рашки визейр ушёл из харькова, но сейчас он вернулся, и я уже им платил алкой - по ее выписке списали таки в будапеште, но сразу в гривне, и нет никаких конвертаций. Обычно аллла показывает списания в валюте, если была таки валюта. На будущее - платить альфой уже не так выгодно как с рассрочками, вот я и не пойму - может для киева и харькова у них разные терминалы?
Вы уверены, что у вас списывали именно в евро?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:Вы уверены, что у вас списывали именно в евро?

см. viewtopic.php?p=4301187#p4301187
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:29

  clientage написав:28.08.2017 31.08.2017 Покупка (Wizz Air Hu V7SMMS_2DE(), http://wizzai, HUN,MCC 4511) - 2 967,89
- 96,99 EUR


9.11.2018 Покупка (00000000WIZZAIRHUNGARYKFT(), BUDAPESTHUN, HUN,MCC 3301)

Получается реально разные терминалы для билетов из Киева и Харькова. Да и ещё мсс разные.
А им же кстати мсс 3301 вроде ещё весной дали...
Ох уж намудрили
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