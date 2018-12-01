Додано: Нед 02 гру, 2018 14:26

clientage написав: Stringer написав: clientage написав: Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится

Дето на ветке Альфы выкладывал выписку Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравитсяДето на ветке Альфы выкладывал выписку

Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне? Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?

У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте

Я давно не платил, так как с нападением рашки визейр ушёл из харькова, но сейчас он вернулся, и я уже им платил алкой - по ее выписке списали таки в будапеште, но сразу в гривне, и нет никаких конвертаций. Обычно аллла показывает списания в валюте, если была таки валюта. На будущее - платить альфой уже не так выгодно как с рассрочками, вот я и не пойму - может для киева и харькова у них разные терминалы?Вы уверены, что у вас списывали именно в евро?