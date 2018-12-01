clientage написав:Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?
У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте
Я давно не платил, так как с нападением рашки визейр ушёл из харькова, но сейчас он вернулся, и я уже им платил алкой - по ее выписке списали таки в будапеште, но сразу в гривне, и нет никаких конвертаций. Обычно аллла показывает списания в валюте, если была таки валюта. На будущее - платить альфой уже не так выгодно как с рассрочками, вот я и не пойму - может для киева и харькова у них разные терминалы? Вы уверены, что у вас списывали именно в евро?
clientage написав:[quote="4514721:Flamingo"] Никогда ними не летал, но читал, что они выставляют счет в гривне, которую можно оплатить в их офисе налом (или по межбанку СЭПом) в гривне. В общем не посвинорыльски. Если же оплата с карты через и-нет - то оплата тоже в гривне, но это DCC-шная гривна. В общем как-то так
Постоянно покупаю билеты сотрудникам на Визз (по Европе), выставляю(принудительно, под Рассрочку!) счета себе в евро, оплачиваю Алкиной Максимкой без комисс за конверт, мне все нравится Дето на ветке Альфы выкладывал выписку
Тоесть ничего не поменялось, терминал так и стоит в будапеште и списывают форинты через динамическую конвертацию в гривне?
У меня постоянно списавают в евро с конвертом в грн без комисс. Плачу на сайте[/quote] меняя валюту на евро (если она изначально была грн или любая другая), вы очень неплохо спонсируете Визз, ибо переводят они по своему, крайне благоприятному для себя курсу.
В спокойные с точки зрения волатильности на валютном рынке месяцы Моня брал примерно на 1% больше за DCC-шные гривны, что компенсировалось его КБ и грейсом. Теперь же либо платить за Визз билеты СЭПом, либо картами банков, которые православно обрабатывают DCC. А из последних мне известен только Авалик.