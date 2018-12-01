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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:38

  Кащей написав:
clientage написав:
  Кащей написав:вы очень неплохо спонсируете Визз, ибо переводят они по своему, крайне благоприятному для себя курсу

Я сижу с калякулятором и пересчитываю стоимость и в грн. и в евро по уличному курсу :)
Это легко проверить. Прямо сейчас взял наугад рейс в Дортмунд на 15.12.18. Стандартная цена 1059 грн. Визз предлагает ее конвертировать в 36,36 евро ( то есть, хочет купить у вас евро по курсу 29,12). Не знаю, сколько грн возьмет с вас Алла за это количество евро, но думаю, значительно больше, чем 1059.

У Аллы седня (но ваащето нуна смотреть на дату списания):
Курс валют За розрахунки картками
02 грудня 2018
EUR 31.65 32.15
Т.е. слупила бы 36,36 х 32,15 = 1168,97 (+10% !!)
Но на улице курс седня покупки 32,08...
Т.е. мне подходит оплата 36,36евро Т.к. оплата картой в грн предполагает DCC :(
А 1059 предлагаю рассматривать как обычную замануху :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:50

  clientage написав:Меня тут заставили Тарифы по Виике перечитать
Вот по поводу 10% на остаток своих средств:
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді

Считаю, шо эт развод от Таськи. Не ведитесь, лучше юзайте Сбер, тем более, шо там уже 12.5% :)

прчему-то в тас24 светит 10, а в тас2ю 12,5...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:53

таку суму (1059) можна заплатити з моні. Він на сумах до 80 євро належить до банків, які
православно обрабатывают DCC
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

причем тут уличный курс евро, если этого евро вообще легко избежать, он здесь не нужен. 1059 грн - заявленная перевозчиком цена и ее легко заплатить, прибегнув к любому из двух указанных выше способов, СЭП или карта банка, корректно обрабатывающего DCC транзакции.
Вы в след раз через румынский лей попробуйте купить или через норвежскую крону. Так еще выгоднее будет, чем с евро. Ведь у лея на улице вообще астрономическая цена.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

casper12 написав:таку суму (1059) можна заплатити з моні. Він на сумах до 80 євро належить до банків, які
православно обрабатывают DCC
Давненько это было... Уже и европейские ценности они на грязный доллар променяли. Надо будет спросить у ОфПреда у них на ветке.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:04

Кащей ще в жовтні все коректно працювало
casper12
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