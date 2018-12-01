Кащей написав:вы очень неплохо спонсируете Визз, ибо переводят они по своему, крайне благоприятному для себя курсу
Я сижу с калякулятором и пересчитываю стоимость и в грн. и в евро по уличному курсу
Это легко проверить. Прямо сейчас взял наугад рейс в Дортмунд на 15.12.18. Стандартная цена 1059 грн. Визз предлагает ее конвертировать в 36,36 евро ( то есть, хочет купить у вас евро по курсу 29,12). Не знаю, сколько грн возьмет с вас Алла за это количество евро, но думаю, значительно больше, чем 1059.
У Аллы седня (но ваащето нуна смотреть на дату списания): Курс валют За розрахунки картками 02 грудня 2018 EUR 31.65 32.15 Т.е. слупила бы 36,36 х 32,15 = 1168,97 (+10% !!) Но на улице курс седня покупки 32,08... Т.е. мне подходит оплата 36,36евро Т.к. оплата картой в грн предполагает DCC А 1059 предлагаю рассматривать как обычную замануху
причем тут уличный курс евро, если этого евро вообще легко избежать, он здесь не нужен. 1059 грн - заявленная перевозчиком цена и ее легко заплатить, прибегнув к любому из двух указанных выше способов, СЭП или карта банка, корректно обрабатывающего DCC транзакции. Вы в след раз через румынский лей попробуйте купить или через норвежскую крону. Так еще выгоднее будет, чем с евро. Ведь у лея на улице вообще астрономическая цена.