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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:03
А где смотреть по Б5, какую сумму надо гасить до 25-го?
Мне кстати бонусов вообще ни копейки не начислили за покупки, еще с 25 числа
Хорошо шо не занес сюда депо, оставил в Ощаде от греха. Мутная контора... Кстати, помнится у Феди тоже перед кончиной коммунальная акция была, и активный представитель на форуме...
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Ferlakur
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:11
Ferlakur написав:
А где смотреть по Б5, какую сумму надо гасить до 25-го?
Мне кстати бонусов вообще ни копейки не начислили за покупки, еще с 25 числа
Хорошо шо не занес сюда депо, оставил в Ощаде от греха. Мутная контора... Кстати, помнится у Феди тоже перед кончиной коммунальная акция была, и активный представитель на форуме...
в тас24, в разделе кредиты, сумма в льготном периоде
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HackStock
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:13
И через тас2ю не заходят платежи
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:15
Lost написав:
останется только Тас2u
а выписки тада де брать, а как тада гасить кредитную Виику
и вааще, как с Тасей жить в таких условиях?!
Де мой зонтик и отмена очередной абонки по Виике?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:22
-VICTOR- написав:... у родственници по Вике - перевели на 2620 и вышвырнули с льготного - насчитали , точнее высосали из "пальца" комиссию около 1500грн и содрали естественно ....
.. и последнее...когда наконец выписки по Викенд картах будут формироваться ???? что предоставление полной информации по счету тем более по кредитных уже банком считается НЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ задачей для устранения ???
мені теж нарахували відсотки по wc, хоча з грейсу не виходив.
виписки по wc теж не формуються
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casper12
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:24
curiousobro написав:
Списание.
Непонятно как работает биллинг у Таси по В5.
Траты сделанные 1-го числа Тася прописала в прошлый месяц (провелись за день?), получается теперь отдавать их до 25 этого месяца.
Судя по всем признакам - биллинг запускается в последнюю ночь перед первым рабочим днем месяца.
В грейсе не учтена только одна сумма, которая до сих пор в блоке.
Как-то так
Та же фигня, все что было 1.12 провелось задним числом и висит к гашеню до 25.12
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Surz
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:25
clientage
Тобто, в Таські є два варіанти:
1) встановлення ліміту на Вікенд;
2) скасування абонплати.
Інакше - нульова лояльність та акції непокори на форумі
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:26
curiousobro написав:
Списание.
Непонятно как работает биллинг у Таси по В5.
Траты сделанные 1-го числа Тася прописала в прошлый месяц (провелись за день?), получается теперь отдавать их до 25 этого месяца.
Судя по всем признакам - биллинг запускается в последнюю ночь перед первым рабочим днем месяца.
В грейсе не учтена только одна сумма, которая до сих пор в блоке.
Как-то так
Скорее всего это у таси очередной боллиговый глюк... Я никогда не смотрю на цифры по Б5 в первый рабочий день месяца, т.к. заметил что все те несуразности биллинга о которых вы упомянули, повторяются из месяца в месяц... Устаканенные цифры обычно появляются на второй рабочий день, поэтому я пока спокоен...
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Карамболь
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:27
Проверил у себя, тьху-тьху, но никаких начисленных процентов, все как положено. И кешбек по Вике в пятницу был
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Faceless
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:28
Подскажите, по викенд карт кешбек 500 грн. в мес. Если больше набил, то остальное сгорает?
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