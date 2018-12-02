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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2137213821392140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:33

  demichh написав:Подскажите, по викенд карт кешбек 500 грн. в мес. Если больше набил, то остальное сгорает?

Да, максимальный кешбек - 500,71 грн./мес (чистыми). Остальное сгорает.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В мене зараз виписка по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної цифри. (ТАС24). Що коїться???
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:41

Кочевник та у всіх така дурня -дзвоніть оформляйте заяву тим рукожопам
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:51

Зато сложностей со списание годовой платы за Вику не наблюдается.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:55

  V2 написав:clientage
Тобто, в Таські є два варіанти:
1) встановлення ліміту на Вікенд;
2) скасування абонплати.

Інакше - нульова лояльність та акції непокори на форумі 8)

ага, у меня даж желтый жилет есть, нарисую синий хрест на нём шоли 8)
а ОфПред застрелился от стыда шоли?
Пліііз, об'яснітє шо коїться :evil:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 гру, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кочевник написав:по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної циф

Выписку показывает в https://tas2u.tascombank.ua
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:00

  demichh написав:
  Кочевник написав:по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної циф

Выписку показывает в https://tas2u.tascombank.ua

"У вас еще нет кредитов" оно показуЭт
и расходные операции красным цветом но с + :evil:
Оплата за послугу Vodafone, 66хххххх, +7,00 UAH
02.12.2018, 13:49
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 гру, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:01

  demichh написав:
  Кочевник написав:по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної циф

Выписку показывает в https://tas2u.tascombank.ua

В ТАС24 была шикарная выписка по Вике - время операции, дата проводки и тд и тп

А это не выписка, это поделка сумрачного тасиного гения...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:04

  demichh написав:
  Кочевник написав:по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної циф

Выписку показывает в https://tas2u.tascombank.ua

где вы там выписку нашли ??? перечень операций это не выписка...(
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07

Да список операций, ошибся. Но TAC24 вообще пуст :(
demichh
 
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