Да, максимальный кешбек - 500,71 грн./мес (чистыми). Остальное сгорает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:33
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В мене зараз виписка по вікенду взагалі дівоче чиста. Без жодної цифри. (ТАС24). Що коїться???
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:41
Кочевник та у всіх така дурня -дзвоніть оформляйте заяву тим рукожопам
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Додано: Пон 03 гру, 2018 11:55
ага, у меня даж желтый жилет есть, нарисую синий хрест на нём шоли
а ОфПред застрелился от стыда шоли?
Пліііз, об'яснітє шо коїться
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 гру, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 11:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Выписку показывает в
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:00
"У вас еще нет кредитов" оно показуЭт
и расходные операции красным цветом но с +
Оплата за послугу Vodafone, 66хххххх, +7,00 UAH
02.12.2018, 13:49
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 гру, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:01
В ТАС24 была шикарная выписка по Вике - время операции, дата проводки и тд и тп
А это не выписка, это поделка сумрачного тасиного гения...
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:04
где вы там выписку нашли ??? перечень операций это не выписка...(
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