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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Без паники, над ремонтом выписки работают
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:29
"Процессинг" начинается?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:39
От не надо троллить. Вероятно при смене балансовых счетов чего-то да забыли
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:42
Да там не только выписка
У меня при погашении кредита выдает "відмовлено в АБС" даже если деньги только что зашли с "Ощадного", т.е. точно мои и проведены
Задолженность по кредиту уже 2 недели показывает 3639 UAH вместо фактически использованных 10000
Выписок тоже нет
Думал они за выходные наведут порядок...
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:49
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тольок что пришла смс о начислении кэшбэка по Вике. Она всегда выглядит в формате "Vam zarahovano Cachback ...UAH"?
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:11
Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:21
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:22
На день проведения операции по счету или на момент начисления КБ?
Впрочем, у меня по любому курсу не сходится сумма. Непонятно, откуда она взялась.
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 03 гру, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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