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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2139214021412142>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Без паники, над ремонтом выписки работают
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:29

"Процессинг" начинается? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:39

  Вкладчик1234 написав:"Процессинг" начинается? :)

От не надо троллить. Вероятно при смене балансовых счетов чего-то да забыли
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:42

  Faceless написав:Без паники, над ремонтом выписки работают

Да там не только выписка
У меня при погашении кредита выдает "відмовлено в АБС" даже если деньги только что зашли с "Ощадного", т.е. точно мои и проведены
Задолженность по кредиту уже 2 недели показывает 3639 UAH вместо фактически использованных 10000
Выписок тоже нет

Думал они за выходные наведут порядок...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:49

  Вкладчик1234 написав:"Процессинг" начинается? :)

это не процессинг ...это ж-опинг и криворукинг :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тольок что пришла смс о начислении кэшбэка по Вике. Она всегда выглядит в формате "Vam zarahovano Cachback ...UAH"?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:11

Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:21

  Кащей написав:по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?

По курсу НБУ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:22

  Flamingo написав:
  Кащей написав:по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?

По курсу НБУ
На день проведения операции по счету или на момент начисления КБ?
Впрочем, у меня по любому курсу не сходится сумма. Непонятно, откуда она взялась.
Востаннє редагувалось Кащей в Пон 03 гру, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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