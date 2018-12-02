Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23
Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...ну поломали все что могли....ужас
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51
У меня по октябрьским испанским тратам кэшбек начислялся по курсу НБУ пары гривна-евро на день проведения по счету. Все сходилось копейка в копейку.
У Вас какая валюта? Твердая или экзотика? Потому как по экзотике может они какие-нибудь крос-курсы применяют. Ну и еще вопрос - валюта платежа и валюта карты совпадают? Потому как на комисс они кэшбек не насчитывают.
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