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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2139214021412142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23

  Вкладчик1234 написав:Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог

Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог :!:
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...ну поломали все что могли....ужас
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51

  Кащей написав:
  Flamingo написав:
  Кащей написав:по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?

По курсу НБУ
На день проведения операции по счету или на момент начисления КБ?
Впрочем, у меня по любому курсу не сходится сумма. Непонятно, откуда она взялась.

У меня по октябрьским испанским тратам кэшбек начислялся по курсу НБУ пары гривна-евро на день проведения по счету. Все сходилось копейка в копейку.
У Вас какая валюта? Твердая или экзотика? Потому как по экзотике может они какие-нибудь крос-курсы применяют. Ну и еще вопрос - валюта платежа и валюта карты совпадают? Потому как на комисс они кэшбек не насчитывают.
Flamingo
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