Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23
Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...ну поломали все что могли....ужас
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Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51
У меня по октябрьским испанским тратам кэшбек начислялся по курсу НБУ пары гривна-евро на день проведения по счету. Все сходилось копейка в копейку.
У Вас какая валюта? Твердая или экзотика? Потому как по экзотике может они какие-нибудь крос-курсы применяют. Ну и еще вопрос - валюта платежа и валюта карты совпадают? Потому как на комисс они кэшбек не насчитывают.
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:17
А мне КБ-3% не пришел. Я уже и 365 гривен положила на дебетный счет - не списывают.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:33
На кредитную Виику КБ не пришёл
Ох Тася и баловница, ремня давно нихто не давал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:33
vollena71
на горячке сказали что проблема массовая, занимаются исправлением
.......
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:38
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:44
Массовая-то массовая, Но "Мы номер Вашей карты зафиксировали, по решению проинформируем", т.е. тем кто к ним не обратится решать не будут?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:05
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ого...денюжка капнула на Вику ))..вся как положено)
снять абонку не успели) я быстрее ))
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:12
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Валюта - наши родные доллары и евро, никакой экзотики. И счета в этих же валютах полные были. И с 19,5% налогов считаю и без них - никак не сходится сумма. Есть какая-то возможность увидеть выписку по счету, на который происходит текущее начисление КБ по Вике?
Узнать бы еще, какой биллинговый период счетоводы по Вике взяли.
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