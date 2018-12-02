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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2140214121422143>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23

  Вкладчик1234 написав:Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог

Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог :!:
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...ну поломали все что могли....ужас
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:51

  Кащей написав:
  Flamingo написав:
  Кащей написав:по какому курсу Вика считает КБ по валютным транзакциям?

По курсу НБУ
На день проведения операции по счету или на момент начисления КБ?
Впрочем, у меня по любому курсу не сходится сумма. Непонятно, откуда она взялась.

У меня по октябрьским испанским тратам кэшбек начислялся по курсу НБУ пары гривна-евро на день проведения по счету. Все сходилось копейка в копейку.
У Вас какая валюта? Твердая или экзотика? Потому как по экзотике может они какие-нибудь крос-курсы применяют. Ну и еще вопрос - валюта платежа и валюта карты совпадают? Потому как на комисс они кэшбек не насчитывают.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:17

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог

Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог :!:
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза :lol:

А мне КБ-3% не пришел. Я уже и 365 гривен положила на дебетный счет - не списывают.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:33

  vollena71 написав:
  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришёл кешбек по промо-вике, от 20грн велкам-бонуса, и 5грн за заполнение анкеты онлайн отняли налог

Пришет таки КБ-2% на Виику. Так с КБ-2% удержали налог :!:
ОфПредуууууушка, вы там скажите отем рахивныкам, шо у Виики выплата КБ-2% идет чистыми, ну оочень чистыми -- как слеза :lol:

А мне КБ-3% не пришел. Я уже и 365 гривен положила на дебетный счет - не списывают.

На кредитную Виику КБ не пришёл
Ох Тася и баловница, ремня давно нихто не давал :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:33

vollena71
на горячке сказали что проблема массовая, занимаются исправлением
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:38

  Boundless написав:vollena71
на горячке сказали что проблема массовая, занимаются исправлением

Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:44

  Boundless написав:vollena71
на горячке сказали что проблема массовая, занимаются исправлением

Массовая-то массовая, Но "Мы номер Вашей карты зафиксировали, по решению проинформируем", т.е. тем кто к ним не обратится решать не будут?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ого...денюжка капнула на Вику ))..вся как положено)
снять абонку не успели) я быстрее ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У Вас какая валюта? Твердая или экзотика? Потому как по экзотике может они какие-нибудь крос-курсы применяют. Ну и еще вопрос - валюта платежа и валюта карты совпадают? Потому как на комисс они кэшбек не насчитывают.
Валюта - наши родные доллары и евро, никакой экзотики. И счета в этих же валютах полные были. И с 19,5% налогов считаю и без них - никак не сходится сумма. Есть какая-то возможность увидеть выписку по счету, на который происходит текущее начисление КБ по Вике?
Узнать бы еще, какой биллинговый период счетоводы по Вике взяли.
Кащей
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