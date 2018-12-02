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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:15

  lel написав:Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.

Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
lel
 
Повідомлень: 1839
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:10

  HackStock написав:оплата платных услуг на олх с Б5 идёт с кишмишем 5%? Там через портмоне вроде, кто-то проверял?

1%, це ж не комунальні
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12

  lel написав:
  lel написав:Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.

Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?

Великі суми поповнились без затиків, а дрібні до сих не попали на рахунок - хай не піднімав...
KVV
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.11.18
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