Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:15
Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:10
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12
Великі суми поповнились без затиків, а дрібні до сих не попали на рахунок - хай не піднімав...
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