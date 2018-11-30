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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2141214221432144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:15

  lel написав:Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.

Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:10

  HackStock написав:оплата платных услуг на олх с Б5 идёт с кишмишем 5%? Там через портмоне вроде, кто-то проверял?

1%, це ж не комунальні
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12

  lel написав:
  lel написав:Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.

Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?

Великі суми поповнились без затиків, а дрібні до сих пір не попали на рахунок - хай не піднімав...
Востаннє редагувалось KVV в Пон 03 гру, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:29

Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.

Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:32

  mustbe написав:Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.

Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?

Так коммуна платится не так часто, можно разнести платежи-пополнения по времени на пару-тройку дней, не?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

пришел КБ по Вике ...500,71 грн.... 71 коп расценивать ,как сорри бонус ? :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:40

  mustbe написав:Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.

Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?



после 21:30 смотрим по каким операциям начислили кешбек и на соответствующую сумму формируем СЕПовую платёжку
(ну или кидаем с ощадника)
З.Ы.
но чесно говоря 1К это ещё то др@чило
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:48

  lincoln2 написав:пришел КБ по Вике ...500,71 грн.... 71 коп расценивать ,как сорри бонус ? :)

эт типа за просрочку шоли? 20% годовых за 3 дня? Не хило профит мона поднять, глядишь и на зонтик насобираю
правда мне на 100грн сверху шлёпнули тока 2 коп :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

а давно ощадник у таси уже 12,5%?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:04

  Banki написав:а давно ощадник у таси уже 12,5%?

нет, с 30.11.18 :)
Lost
 
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