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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:15
lel написав:
Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.
Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
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lel
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:10
HackStock написав:
оплата платных услуг на олх с Б5 идёт с кишмишем 5%? Там через портмоне вроде, кто-то проверял?
1%, це ж не комунальні
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KVV
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:12
lel написав: lel написав:
Еще у них массовая проблема- не идут платежи пополнения моб. через ТАС2У. Пополнил в 9-00 - до сих пор не пришло. Квитаху не могут дать, номер платежа- тоже. Но хоть признали, что у них проблемы.
Вернули деньги на карту. Может кто то еще пополнял сегодня через ТАС2У Киевстар? Как прошло?
Или заплатить через оф.сайт?
Великі суми поповнились без затиків, а дрібні до сих пір не попали на рахунок - хай не піднімав...
Востаннє редагувалось KVV
в Пон 03 гру, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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KVV
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:29
Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.
Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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1
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:32
mustbe написав:
Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.
Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?
Так коммуна платится не так часто, можно разнести платежи-пополнения по времени на пару-тройку дней, не?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:38
пришел КБ по Вике ...500,71 грн.... 71 коп расценивать ,как сорри бонус ?
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lincoln2
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:40
mustbe написав:
Есть Б5 со смешным лимитом 1к.
Плачу с неё коммуну через портмоне.
Так как лимит - маленький, приходится юзать в режиме потратил-пополнил, потратил-пополнил...
Пополняю сэпом из другой банки, чтобы четко видеть момент пополнения.
Как бы с одной стороны не попасть на теховер,
а с другой - застраховаться от варианта, когда списание произойдет позже пополнения, то есть списание будет со своих, без кб ?
Иными словами - как увидеть момент проводки платежа по счету ?
Что-то было насчет латиницы/кириллицы - это оно ?
после 21:30 смотрим по каким операциям начислили кешбек и на соответствующую сумму формируем СЕПовую платёжку
(ну или кидаем с ощадника)
З.Ы.
но чесно говоря 1К это ещё то др@чило
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Додано: Пон 03 гру, 2018 16:48
lincoln2 написав:
пришел КБ по Вике ...500,71 грн.... 71 коп расценивать ,как сорри бонус ?
эт типа за просрочку шоли? 20% годовых за 3 дня? Не хило профит мона поднять, глядишь и на зонтик насобираю
правда мне на 100грн сверху шлёпнули тока 2 коп
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:04
а давно ощадник у таси уже 12,5%?
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:04
Banki написав:
а давно ощадник у таси уже 12,5%?
нет, с 30.11.18
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