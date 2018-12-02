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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  uaprofi написав:ну или кидаем с ощадника

А через какое из приложений пополнить с Ощадного на Б5?
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:21

  Квінто написав:
  uaprofi написав:ну или кидаем с ощадника

А через какое из приложений пополнить с Ощадного на Б5?

с ТАС2Ю даж в Вс. ночью :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:29

Пришел кеш-бек по WC.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:32

  lincoln2 написав:пришел КБ по Вике ...500,71 грн.... 71 коп расценивать ,как сорри бонус ? :)

нет - сумма 500,71 грн. - это максимально возможный кэшбек по Виике. Так что сорри бону требуйте отдельно :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:с ТАС2Ю даж в Вс. ночью

То есть, "Снять с депозита" -> "Перевести на карту" (с выбором Б5) сразу формирует проводку в опердне "счет-счет"? Прошу прощения за банальные вопросы, только разбираюсь с местным бардаком. Если пополняю с карт, то видимый остаток в Тас2ю, как я понимаю, не всегда гарантирует фактическое наличие денег на счетах. Из-за чего возникают нехорошие ситуации.
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:55

  Искатель написав:
А Б5 можно оформить школьникам или только Weekend Card?


Оформление Б5 предусмотрено для Клиентов от 18 лет.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:59

  Lost написав:
  Lost написав:мда, до сих пор ничего нет:(
TASCOMBANK где кешбек?!? :(

TASCOMBANK, к своему вопросу выше, добавлю выплату % по депо "Стабільний (щомісячно)". А именно, есть 6 совершенно одинаковых вкладов (сумма, % ставка), но при этом по 5 из них выплата % за ноябрь одна и та же сумма, а по одному на 1 коп. меньше, при чем по тому что был открыт раньше, еще в сентябре :? Так вот, ОЧЕНЬ интересно почему??? 1 коп. для выплат не хватило или есть какие то другие причины о которых мне не ведомо ? :lol:



Добрый день, Lost.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях. Проверим информацию.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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